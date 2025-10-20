Il grattacielo più piccolo del mondo | ha solo 4 piani ed è nato grazie a una truffa

Today.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella botte piccola c’è il vino buono, ma si può usare lo stesso aggettivo anche per il grattacielo più piccolo del mondo? In realtà la storia del Newby – McMahon Building (questo il nome ufficiale di questo edificio così particolare) è più appassionante di un romanzo giallo e merita di essere. 🔗 Leggi su Today.it

