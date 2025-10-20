Il grattacielo di New York che preoccupa gli esperti | è alto 96 piani ed è pieno di crepe

A lanciare l'allarme è stato il New York Times, anche se il dissesto di quello che dovrebbe essere uno dei grattacieli più lussuosi del mondo è noto già da tempo. L'eccessiva altezza del 432 Park Avenue è infatti da anni motivo di disagio per i residenti – i quali lamentano continui disservizi e inflitrazioni – ma ora il problema appare strutturale, con evidenti crepe e cadute di calcinacci che deturpano la facciata e preoccupano i cittadini. Per gli esperti, il motivo del deterioramento è da imputare nella scelta di materiali poco adatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

