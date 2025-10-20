Il grande tennis live su Sky e NOW | quattro tornei in una settimana

Da Basilea a Tokyo, da Vienna a Guangzhou: match in diretta no stop, con tanti azzurri protagonisti. La settimana dal 20 al 26 ottobre 2025 sarà un vero e proprio banchetto per gli appassionati di tennis. Sky e NOW trasmetteranno infatti in diretta quattro tornei internazionali: due maschili e due femminili, con partite no stop dalle prime ore della mattina fino a sera.

