Il governo Meloni supera anche Craxi E Trump la elogia per i toni anti woke

Roma, 20 ottobre 2025 – Il governo guidato da Giorgia Meloni è da ieri il terzo più longevo della storia della Repubblica. Sono passati 1.093 giorni dal giuramento nelle mani del presidente Sergio Mattarella, il 22 ottobre del 2022, e l’esecutivo con la prima donna presidente del Consiglio taglia un traguardo che eguaglia (e oggi supera) quello del governo Craxi, vissuto per quattro estati, dal 1983 al 1986. Meloni si piazza dunque al terzo posto, ma servirà ancora quasi un anno a Palazzo Chigi per raggiungere il record del Berlusconi II – primo governo più longevo, seguito dal Berlusconi IV – che restò in carica per 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il governo Meloni supera anche Craxi. E Trump la elogia per i toni anti woke

Argomenti simili trattati di recente

Oggi il governo Meloni diventa il terzo più longevo della storia repubblicana. Non è un particolare di poco conto, visto che il podio di questa classifica è costituito solo da governi di centrodestra - facebook.com Vai su Facebook

Ieri Giorgia Meloni ha finalmente annunciato che cambierà la misura di Urso su Transizione 5.0 e tornerà alle regole di Industria 4.0 come scritte dieci anni fa dal mio Governo. Si sono inventati una misura che per tre anni ha fallito finché hanno capito che bast - X Vai su X

Il governo Meloni supera anche Craxi. E Trump la elogia per i toni anti woke - e l’esecutivo con la prima donna presidente del Consiglio taglia un traguardo che eguaglia (e oggi supera) quello del governo Craxi, vissuto per quattro estati, dal 1983 al 1986. quotidiano.net scrive

Governo: Meloni 'eguaglia' Craxi, esecutivo diventa terzo più longevo - E le agenzie di rating applaudono - La stabilità del governo non può che riportare al tema delle riforme istituzionali, a partire da quel premierato e alla riforma sulla separazione delle carriere ... Si legge su affaritaliani.it

Meloni sul podio ‘eguaglia’ Craxi, da oggi il suo è il terzo governo più longevo - (Adnkronos) – Tre come gli anni di governo, tre come i gradini del podio su cui, da oggi, domenica 19 ottobre, Giorgia Meloni salirà. Come scrive msn.com