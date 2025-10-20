Il governo litiga sugli affitti brevi il muro di Forza Italia | Scelta sbagliata contrari all' aumento delle tasse
C'è un nuovo fronte che agita il governo Meloni. Una levata di scudi improvvisa dalle parti di Forza Italia. Dopo il lungo braccio di ferro sulle banche gli azzurri di Antonio Tajani si impuntano sul possibile aumento della cedolare secca per gli affitti brevi, contenuto in una prima bozza della. 🔗 Leggi su Today.it
