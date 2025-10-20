Il governo litiga sugli affitti brevi il muro di Forza Italia | Scelta sbagliata contrari all' aumento delle tasse

C'è un nuovo fronte che agita il governo Meloni. Una levata di scudi improvvisa dalle parti di Forza Italia. Dopo il lungo braccio di ferro sulle banche gli azzurri di Antonio Tajani si impuntano sul possibile aumento della cedolare secca per gli affitti brevi, contenuto in una prima bozza della. 🔗 Leggi su Today.it

governo litiga affitti breviIl governo litiga sugli affitti brevi, il muro di Forza Italia: "Scelta sbagliata, contrari all'aumento delle tasse" - Il partito di Antonio Tajani si prepara alla battaglia parlamentare. Lo riporta today.it

governo litiga affitti breviManovra, più tasse per gli affitti brevi: cedolare secca sale al 26% - All’interno del testo della Manovra il Governo ha inserito un aumento delle tasse sugli affitti brevi, agendo sulla cedolare secca, che passa per tutti dal 21% al 26% ... Da quifinanza.it

governo litiga affitti breviManovra, per gli affitti brevi la cedolare secca sale al 26%. Cosa cambia? - Nella prima bozza della Legge di Bilancio ci sono conferme, ma anche novità, come quella che riguarda un intervento sulle tasse per gli affitti brevi. Secondo tg24.sky.it

