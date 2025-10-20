Il governo di Giorgia Meloni è il terzo più longevo Meglio di lei solo Berlusconi | Continueremo a lavorare con serietà

Il governo Meloni è il terzo più longevo nella storia della Repubblica italiana. Oggi, lunedì 20 ottobre, l’esecutivo raggiunge i 1.093 giorni di durata, scavalcando il primo governo Craxi e raggiungendo così il gradino più basso del podio. Di fronte a sé il centrodestra a guida Fratelli d’Italia ha solo una doppietta di Silvio Berlusconi. Il messaggio di Meloni: «Continueremo a lavorare con serietà». «Ci tengo a ringraziarvi: il vostro sostegno e la vostra fiducia sono il motore della nostra azione quotidiana », ha esultato la premier Giorgia Meloni in un post pubblicato su X. Poi la promessa: «Continueremo a lavorare con serietà, determinazione e senso di responsabilità per essere all’altezza del mandato che ci avete affidato». 🔗 Leggi su Open.online