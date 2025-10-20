Il gol di Simeone insegna che svendere per cambiare in fretta lo spogliatoio è incauto Repubblica

Simeone contro il Napoli mostrava malinconia, tra lacrime e rimpianti, nonostante i gol. A Torino, invece, ha finalmente trovato lo spazio e i gol che meritava. Simeone e una tendenza incauta. Scrive la Repubblica: “La partita di sabato ammonisce su una tendenza incauta. Svendere per cambiare, magari solo per eliminare in fretta i musi lunghi dello spogliatoio. Le lacrime di Giovanni Simeone, i suoi stessi rimorsi di aver ferito la squadra del suo ultimo amore, aprono ad una doverosa riflessione. Non si liquida in un giro di vento per 10 milioni in due rate un attaccante puro per spenderne quasi 40 e complicare la carriera d Lucca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il gol di Simeone insegna che svendere per cambiare in fretta lo spogliatoio è incauto (Repubblica)

