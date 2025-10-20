Il gladiatore adesso sogna il Colosseo
Prima il ko che gli ha spianato la strada mondiale dei pesi massimi sul prestigioso ring di Philadelphia, poi la pergamena della laurea in Scienze Politiche ritirata alla Luiss di Roma. È s.
Il gladiatore adesso sogna il Colosseo - Guido Vianello, tennista mancato, potrebbe regalare all’Italia il sogno irrealizzato di cui si parla da mezzo secolo: un match all’interno dell'arena romana. Da ilfoglio.it