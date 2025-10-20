Il Giugliano torna a vincere | Baldè firma la vittoria a Latina
È Baldè a firmare il gol che regala al Giugliano Calcio una preziosa vittoria in trasferta sul campo del Latina. I tigrotti tornano al successo dopo quattro sconfitte e un pareggio grazie alla rete messa a segno al sesto minuto, in una gara ben gestita dai gialloblù fin dalle prime battute. Il Giugliano torna a . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
