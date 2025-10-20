Il Giugliano torna a vincere | Baldè firma la vittoria a Latina

È Baldè a firmare il gol che regala al Giugliano Calcio una preziosa vittoria in trasferta sul campo del Latina. I tigrotti tornano al successo dopo quattro sconfitte e un pareggio grazie alla rete messa a segno al sesto minuto, in una gara ben gestita dai gialloblù fin dalle prime battute. Il Giugliano torna a . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

giugliano torna vincere bald232Il Giugliano vince sotto gli occhi di Capuano, cosa manca per il ritorno di Eziolino - Il Giugliano trova i 3 punti in attesa che si sblocchi la questione allenatore: si attende l'ok per Ezio ... Come scrive sport.virgilio.it

