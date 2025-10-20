Il giro di scommesse illegali gestito dalla mafia | 53enne resta ai domiciliari
Il tribunale di Agrigento ha respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Vincenzo Corvitto, 52 anni, principale imputato del processo scaturito dall’operazione “Breaking Bet”. Il collegio della prima sezione penale, presieduto da Agata Anna Genna, ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
