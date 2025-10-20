Il giornalista Attilio Bolzoni presenta a Tarquinia il suo libro sulla mafia

Prosegue la rassegna letteraria “Librando” promossa dall'assessorato alla biblioteca comunale della città di Tarquinia.Il secondo appuntamento è fissato martedì 21 ottobre alle ore 17,30 presso la biblioteca “Vincenzo Cardarelli”. Protagonista dell'evento è il giornalista Attilio Bolzoni, tra i. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

