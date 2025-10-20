Il Garage Sale inaugura la stagione autunnale con un weekend di shopping etico e sostenibile
Sabato 25 e domenica 26 ottobre, Garage Sale torna per il primo e atteso appuntamento della stagione autunnale con i suoi vivaci stand alle Artificerie Almagià di Ravenna. Dalle 10 alle 19 l’evento ravennate dedicato all’usato di qualità e alle produzioni indipendenti trasformerà l'area interna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
