il futuro e il lavoro oltre le sbarre corsi per barbieri dentro il carcere

Massa, 20 ottobre 2025 – Un'iniziativa che si proietta verso il futuro, accendendo più di una luce. Al termine dell'anno scolastico 2024-2025, durante il periodo estivo, grazie alla collaborazione tra il CPIA 1 di Massa Carrara, diretto dal professor Emilio Di Felice, l'area educativa della casa di reclusione di Massa, rappresentata dalla dottoressa Elena Ghiloni, e l'Agenzia Formativa Master Formazione, è stato possibile attivare un corso di barbiere all'interno del carcere, su richiesta di alcuni detenuti. Il percorso formativo, 50 ore di lezioni teoriche e pratiche concluso con un attestato finale – ne sono stati rilasciati ben 14 – ha permesso di sperimentare le competenze acquisite, misurandosi con gli strumenti del mestiere.

