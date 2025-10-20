Il futuro del Parco Adda Nord Tra università e rete dei Comuni

Tavole rotonde fra esperti per approfondire i temi del paesaggio, della tutela e del rilancio. Le mostre “I belvedere sull’Adda“ e “Anime del fiume, storie controcorrente lungo d’Adda“, inaugurate e che rimarranno aperte sino alla fine della settimana entrante. E, fra un convegno e un vernissage, una visita guidata e un workshop, un primo step operativo: fra gli altri l’ipotesi di una convenzione quadro fra Parco Adda Nord e Università di Bergamo, per un supporto reciproco in vista di progetti a tema. Il primo Festival del Paesaggio del Parco Adda Nord cala il sipario, e già si guarda al futuro: "Sarebbe bello esportarlo in altri parchi d’Europa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il futuro del Parco Adda Nord. Tra università e rete dei Comuni

