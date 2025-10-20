Tre incontri – con Uisp, Federazione italiana canottaggio sedile fisso e Aics, – per decidere il futuro del Palio del Golfo. È quanto deciso dalle borgate nella riunione che si è tenuta giovedì sera. Un incontro molto importante, alla luce delle ultime vicissitudini, a partire dallo strappo con la Uisp dopo la proposta, da parte di quest’ultima, di voler rivedere in maniera condivisa quelle parti del regolamento unico del Palio che avevano creato un fiume di polemiche al termine dell’edizione del centenario. La rottura tra Uisp e Comitato delle borgate era stata sancita dopo che lunedì scorso nessuna delle tredici borgate marinare aveva partecipato alla riunione indetta dal comitato spezzino dell’Unione italiana sport per tutti al fine di dirimere le questioni e sondare le reciproche volontà sulla possibilità di andare avanti dopo venticinque anni di collaborazione nell’interesse della disfida remiera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il futuro del Palio del Golfo. Caccia alla nuova affiliazione . Le opzioni Uisp, Ficsf e Aics