Il futuro del Palio del Golfo Caccia alla nuova affiliazione Le opzioni Uisp Ficsf e Aics
Tre incontri – con Uisp, Federazione italiana canottaggio sedile fisso e Aics, – per decidere il futuro del Palio del Golfo. È quanto deciso dalle borgate nella riunione che si è tenuta giovedì sera. Un incontro molto importante, alla luce delle ultime vicissitudini, a partire dallo strappo con la Uisp dopo la proposta, da parte di quest’ultima, di voler rivedere in maniera condivisa quelle parti del regolamento unico del Palio che avevano creato un fiume di polemiche al termine dell’edizione del centenario. La rottura tra Uisp e Comitato delle borgate era stata sancita dopo che lunedì scorso nessuna delle tredici borgate marinare aveva partecipato alla riunione indetta dal comitato spezzino dell’Unione italiana sport per tutti al fine di dirimere le questioni e sondare le reciproche volontà sulla possibilità di andare avanti dopo venticinque anni di collaborazione nell’interesse della disfida remiera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un concorso che ti premia tutto l’anno? Solo da Spazio Conad! Non perderti l’ultimo appuntamento: fino al 3 novembre, con Spazio Conad Vinci il Futuro!? In palio subito per te, 150 premi tecnologici con IA integrata.? In più, partecipi all’estrazione finale d - facebook.com Vai su Facebook
Il futuro del campo largo di Schlein e il successo della destra: cosa c'era in palio nelle Marche - X Vai su X
Il futuro del Palio del Golfo. Caccia alla nuova affiliazione . Le opzioni Uisp, Ficsf e Aics - Riunione delle tredici associazioni marinare dopo lo strappo con l’Unione italiana sport per tutti. Scrive lanazione.it
Palio del Golfo, voglia di novità. La Uisp chiama a raccolta le Borgate per la revisione del regolamento - Le tante polemiche sollevate dopo il Centenario hanno portato il comitato alla richiesta di una sterzata . msn.com scrive
Palio della Spezia, tutti contro la vittoria dell’armo del Canaletto: gli avversari lasciano la piazza della festa - La Spezia – Sembrava tutto così bello, una centesima edizione del Palio del Golfo che entrerà nella storia per partecipazione di pubblico, iniziative, passione, tradizioni, orgoglio e entusiasmo. ilsecoloxix.it scrive