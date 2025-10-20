Il Fuoristrada Club Tolmezzo porta aiuti in Tunisia

Cinque tappe. Oltre 1.500 chilometri di sabbia, pietra, vento e cuore. Il Team ForLife ha completato con orgoglio la quinta edizione del Tunisie Challenge, una delle più affascinanti e impegnative competizioni off-road al mondo, dove avventura, meccanica e umanità si fondono in un’unica, grande. 🔗 Leggi su Udinetoday.it