Il formaggio | patrimonio di una cultura Bergamo lo celebra con Forme

Per tre giorni – dal 24 al 26 ottobre – Bergamo torna ad essere la capitale europea del formaggio con “Forme” mostrando con orgoglio il suo record europeo: nove Dop casearie su 53 italiane sono prodotte in terra orobica. Non solo assaggi e degustazioni, ci saranno anche convegni, presentazioni, mercati e una premiazione finale. È quanto prevede la rassegna “Forme” che quest’anno, in occasione del decennale, ha come tema “Dietro le Forme delle Cheese Valleys”. A promuovere questa manifestazione, sin dall’inizio, è la Camera di commercio di Bergamo, come ricorda la Segretaria generale Maria Paola Esposito. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

