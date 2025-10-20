Il fondatore dei Cccp | L’appennino mio cuore pulsante

Rimini, 20 ottobre 2025 – Tutto nasce da un incontro inaspettato, una lapide che passa inosservata, oscurata dalle foglie che cadono dagli alberi maestosi che la circondano. Siamo in una zona selvaggia, sugli alti crinali della provincia di Reggio Emilia. Una terra bellissima a amara, dove vive da generazioni la famiglia di Massimo Zamboni, scrittore e musicista, fondatore assieme a Giovanni Lindo Ferretti, che abita non distante, dei CCCP Fedeli alla Linea. L’artista ha appena pubblicato il suo nuovo libro, Pregate Per EA (Einaudi), che presenta martedì alle 18 in Sala Borsa all’interno della rassegna Le Voci dei libri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

