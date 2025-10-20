Il Foligno espugna Scandicci Falasca e Sylla firmano la vittoria

Scandicci 0 Foligno 2 SCANDICCI: Patata, Mennini (20’ st Grossi), Chiaverini, Guidelli, Biancon, Valentini, Valori (38’ st Aprili), Viligiardi (20’ st Russo), Arrighini (38’ st Grottelli), Mugelli, Boganini (8’ st Dodaro). A disposizione: Fedele, Orselli, Carone, Marchesini, Aprili. All.: Taccola (squalificato, in panchina Burchi). FOLIGNO: Rossi, Qendro (44’ st Cichy), Falasca, Della Spoletina, Sbraga, Ferrara (38’ st Marchetti), Pellegrini, Settimi, Tomassini, Khribech (34’ st Pupo Posada), Sylla (42’ st Bocci). A disposizione: Mazzoni, Bevilacqua, Grea, Da Pra, Caccavale. All.: Manni. Arbitro: Nonnato di Rovigo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Foligno espugna Scandicci. Falasca e Sylla firmano la vittoria

