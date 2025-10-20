Il fisco tartassa le imprese per pagare le tasse servono 189 giorni

Cesena, 20 ottobre 2025 – Lieve calo della tassazione sulle imprese personali: nel 2024 al 52,3% rispetto al precedente 52,8%, e conferma di consistenti divari territoriali. Sono le principali evidenze dell’ Osservatorio sul fisco della Cna ’Comune che vai fisco che trovi’ giunto alla settima edizione. In media, le imprese hanno lavorato per il fisco fino al 9 luglio, due giorni in meno rispetto all’anno precedente. Dalla fotografia scattata dall’Osservatorio Cna, Bolzano si conferma sul gradino più alto del podio con una tassazione al 46,3% mentre a chiudere la graduatoria dei 114 capoluoghi di provincia è Agrigento con una pressione fiscale complessiva del 57,4%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il fisco tartassa le imprese, per pagare le tasse servono 189 giorni

