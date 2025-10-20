Il figlio di Stuart Pearce è morto a 21 anni in un incidente con un trattore | lutto nel calcio inglese

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia improvvisa ha colpito l’ex bandiera del calcio inglese Stuart Pearce. Il figlio Harley, 21 anni, ha perso la vita in un incidente con un trattore nelle campagne del Wiltshire. “Sarà sempre la nostra stella splendente”, ha scritto la famiglia nel commosso messaggio diffuso dopo la notizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it



