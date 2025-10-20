Il fascino del jazz torna ad Agrigento ecco la nuova edizione dei I venerdì al Palacongressi
Il fascino del jazz torna protagonista ad Agrigento. Il prossimo 24 ottobre prenderà il via la nuova edizione de “I venerdì jazz al Palacongressi”. Organizzata dall’associazione culturale Musikania per volontà del direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi Roberto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
