Il Fasano supera anche l' Andria nella bolgia del Curlo e mantiene la vetta
FASANO - Decimo risultato utile consecutivo tra campionato e Coppa Italia per l’US Città di Fasano, che supera per 2-1 la Fidelis Andria nell’8^ giornata della Serie D-Girone H e prosegue la corsa in testa alla classifica.Nella bolgia del “Vito Curlo”, gremito da oltre 3.500 spettatori, la prima. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
