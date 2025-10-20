Il Fasano supera anche l' Andria nella bolgia del Curlo e mantiene la vetta

FASANO - Decimo risultato utile consecutivo tra campionato e Coppa Italia per l'US Città di Fasano, che supera per 2-1 la Fidelis Andria nell'8^ giornata della Serie D-Girone H e prosegue la corsa in testa alla classifica.Nella bolgia del "Vito Curlo", gremito da oltre 3.500 spettatori, la prima.

