Il Fantacalcio guarda a Cremonese-Udinese | chi può essere da bonus?

Le partite di questo settimo turno di Serie A hanno dato il loro verdetto. Tutte tranne una. Stasera, infatti, a scendere in campo per il posticipo di questa giornata di campionato saranno Cremonese e Udinese. Due squadre che, almeno sulla carta, si equivalgono e la classifica conferma ciò. I padroni di casa, del resto, si trovano a un solo punto in più rispetto ai bianconeri che, quest’oggi, proveranno a ribaltare le carte in tavola. Ma adesso è tempo di pensare al fantacalcio e di vedere chi effettivamente potrà portare bonus: Zaniolo: sicuramente il numero 10 dell’Udinese è uno dei più attesi in zona bonus. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Il Fantacalcio guarda a Cremonese-Udinese: chi può essere da bonus?

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ma quanto gaserebbe il ritorno di Maurito Icardi al Fantacalcio? Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Il Torino sarebbe in contatto con l'attaccante argentino: da un lato il rinnovo con il club turco non sembra essere nei piani e dall'altra Maurito tornerebb - facebook.com Vai su Facebook

Pronostico Cremonese-Udinese, vince l'equilibrio? Cosa dicono le quote - In classifica i grigiorossi sono più avanti di un punto e si riscontra anche una differenza leggerissima sul fronte delle reti realizzate (7 per i lombardi, 6 per i friulani) e delle reti subìte (8 al ... Secondo tuttosport.com

Cremonese-Udinese, i consigli per il Fantacalcio - Manca sempre meno per l'inizio della 7a giornata di Serie A e di conseguenza anche del turno di Fantacalcio. Si legge su fantacalcio.it

Fantacalcio, riecco Okoye: già titolare contro la Cremonese? - Il portiere dell'Udinese ha scontato i due mesi di squalifica inflittigli per il celeberrimo caso dell'ammonizione che ha condizionato l'ultima fase della sua carriera e ... Si legge su fantacalcio.it