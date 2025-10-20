Il falso video di Donzelli contro Ranucci e chi è l’autore

Attraverso i canali social ufficiali di Fratelli d’Italia è stata denunciata la diffusione di un video fake in cui Giovanni Donzelli, deputato del partito, avrebbe rilasciato delle dichiarazioni sconvolgenti contro il giornalista di Report, Sigfrido Ranucci, dopo l’ esplosione che ha coinvolto la sua autovettura a Roma. Il filmato, in realtà, è stato generato tramite l’uso dell’intelligenza artificiale da un utente Facebook già noto per un precedente deepfake contro la ministra Daniela Santanché: l’utente Facebook “Giorgio Delle Piane”. Per chi ha fretta. Non esiste traccia di alcuna intervista reale in cui Donzelli pronunci quelle frasi contro il giornalista di Report. 🔗 Leggi su Open.online

