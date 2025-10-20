Il falso video di Antonio Tajani che ammette di eseguire gli ordini dei figli di Berlusconi

Circola un video nel quale il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani avrebbe ammesso davanti alle telecamere di «servire solo i figli di Berlusconi», dichiarando di non eseguire gli ordini di Matteo Salvini né di Giorgia Meloni. Il filmato, diffuso su Facebook, è un falso generato con l’Intelligenza Artificiale e pubblicato dallo stesso utente che aveva già diffuso i video fake su Giorgia Meloni, Daniela Santanchè e Giovanni Donzelli. Per chi ha fretta. Non esiste traccia di alcuna intervista in cui Antonio Tajani faccia tali dichiarazioni.. Il filmato è un falso generato con l’Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Open.online