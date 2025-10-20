Il falsario recensione | il gigione Pietro Castellitto per una storia vera piena di falsità

L'attore interpreta un famoso truffatore realmente esistito. Con la regia indovinata di Stefano Lodovichi e un cast volutamente macchiettistico. Intrattiene. Dal 23 gennaio su Netflix. Tre anni dopo l'anteprima alla Festa di Roma di Rapiniamo il Duce Pietro Castellitto torna per presentare un altro heist movie originale Netflix che riscrive a proprio modo fatti e cronaca. Si tratta de Il falsario, che arriverà in piattaforma il 23 gennaio. Prodotta da Cattleya, la pellicola dal respiro internazionale parte dal libro Il Falsario di Stato di Nicola Biondo e Massimo Veneziani. Gioca sul carisma strafottente del suo protagonista e riesce ad essere tanto "algoritmica" quanto, a suo modo, centrata, facendoci fare un tuffo nell'Italia del delitto Aldo Moro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

