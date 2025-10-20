Il ds del Como | Comprendo dubbi su partita con Milan in Australia aspettiamo ok Fifa

(Adnkronos) – Milan-Como in Australia "è un tema abbastanza delicato. Bisogna aspettare l'ok della Fifa, secondo me non è banale. Il club ha già preso una posizione. Però aspettiamo prima di esporci ulteriormente. Qualora accadesse, se sarà limitata una partita spot, comprendo chi si pone dei dubbi su questa operazione, a livello di valorizzazione del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

