Il documentario Ai Weiwi' s Turandot in anteprima nazionale alla 66° edizione del Festival dei Popoli

Firenzetoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“AI WEIWEI'S TURANDOT”, il potente documentario che racconta il debutto alla regia operistica del celebre artista e attivista cinese Ai Weiwei, sarà presentato come evento speciale alla 66ª edizione del Festival dei Popoli, la più importante manifestazione internazionale dedicata al cinema. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Il documentario che racconta la prima opera teatrale di Ai Weiwei - “Ai Weiwei's Turandot” è il film documentario che racconta la prima opera teatrale dell’artista cinese. Scrive artribune.com

documentario weiwi s turandotAi Weiwei’s Turandot in anteprima al Festival dei Popoli - Ai Weiwei’s Turandot segue l’artista di fama mondiale Ai Weiwei alle prese con la messa in scena della Turandot al Teatro dell’Opera di Roma, trasformando il capolavoro pucciniano in una potente ... Segnala cinema.icrewplay.com

Arte e libertà: Ai WeiWei’s Turandot al Festival dei Popoli - Oppure esiste un ponte in grado di unire queste due visioni della vita? Lo riporta sentieriselvaggi.it

