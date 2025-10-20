Il documentario Ai Weiwi' s Turandot in anteprima nazionale alla 66° edizione del Festival dei Popoli
“AI WEIWEI'S TURANDOT”, il potente documentario che racconta il debutto alla regia operistica del celebre artista e attivista cinese Ai Weiwei, sarà presentato come evento speciale alla 66ª edizione del Festival dei Popoli, la più importante manifestazione internazionale dedicata al cinema. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
L'artista dissidente cinese si confronta con l’universo simbolico di "Turandot": una rivisitazione contemporanea e politica dell'opera di Puccini, raccontata in un nuovo documentario. Ecco il trailer - facebook.com Vai su Facebook
Il documentario che racconta la prima opera teatrale di Ai Weiwei - “Ai Weiwei's Turandot” è il film documentario che racconta la prima opera teatrale dell’artista cinese. Scrive artribune.com
Ai Weiwei’s Turandot in anteprima al Festival dei Popoli - Ai Weiwei’s Turandot segue l’artista di fama mondiale Ai Weiwei alle prese con la messa in scena della Turandot al Teatro dell’Opera di Roma, trasformando il capolavoro pucciniano in una potente ... Segnala cinema.icrewplay.com
Arte e libertà: Ai WeiWei’s Turandot al Festival dei Popoli - Oppure esiste un ponte in grado di unire queste due visioni della vita? Lo riporta sentieriselvaggi.it