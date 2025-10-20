Il Dna le impronte la villetta | l’autunno caldo del delitto di Garlasco caso infinito tra mille perizie e altrettante svolte

Garlasco (Pavia), 20 ottobre 2025 – È il punto d’origine dell’inchiesta, il Dna sulle unghie della vittima. Ma ci sono anche le impronte, le n uove analisi sulla scena del delitto, non solo delle macchie di sangue ma anche sulla suola a pallini, e poi la consulenza medico-legale. In attesa dell’udienza conclusiva dell’ incidente probatorio fissata al 18 dicembre, mentre l’attenzione mediatica è deviata sugli sviluppi dell’inchiesta bresciana sulla presunta corruzione nell’archiviazione del 2017 e sul connesso ‘sistema Pavia’, la difesa di Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007, ora affidata all’avvocato Liborio Cataliotti insieme alla collega Angela Taccia, preannuncia cambi di strategia rispetto alla linea del revocato Massimo Lovati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

