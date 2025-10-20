Il derby israeliano tra Hapoel e Maccabi Tel Aviv diventa guerriglia | A rischio vite umane

La partita di campionato non è mai iniziata a causa dei violenti incidenti provocati dai tifosi delle due squadre. C'erano 30 mila spettatori al Bloomfield Stadium che s'è trasformato in un campo di battaglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

EuroLeague Round 3 | Il derby israeliano va al Maccabi: sconfitto l’Hapoel Tel Aviv @Sportando - X Vai su X

Un break a inizio di ultimo quarto del Maccabi Tel Aviv Basketball rompe il grande equilibrio. Prima sconfitta in EuroLeague per l' Hapoel Tel Aviv BC - ? ? che cade nel derby israeliano giocato a Sofia. - facebook.com Vai su Facebook

Tel Aviv, violenti scontri allo stadio e derby Maccabi-Hapoel cancellato: cosa è successo - Il derby della Premier League israeliana tra Maccabi Tel Aviv e Hapoel Tel Aviv è stato annullato prima del calcio d’inizio di domenica, dopo quelli che la polizia ha descritto come episodi di ... Lo riporta tg.la7.it

Il derby israeliano tra Hapoel e Maccabi Tel Aviv diventa guerriglia: “A rischio vite umane” - Il bilancio dell'escalation di violenza, che ha portato all'annullamento del derby di Tel Aviv tra Hapoel e Maccabi, è tremendo ... fanpage.it scrive

15 feriti, 9 arresti, 16 fermati: a Tel Aviv annullato il derby Hapoel-Maccabi. La polizia: “rischi per la vita umana” - ll derby di Tel Aviv tra Hapoel e Maccabi è stato annullato a causa di disordini e di «rischi per la vita umana». ilnapolista.it scrive