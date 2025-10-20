Il delitto di Garlasco la corruzione e l’ex pm | Su Venditti accuse infondate aspetta solo di farsi interrogare

Brescia, 20 ottobre 2025 – Professa la propria innocenza dal 26 settembre. Da quando cioè la Finanza gli è piombata in casa all’alba a caccia di prove per la corruzione di cui, stando all’accusa, si sarebbe macchiato nel caso Garlasco, prendendo soldi dalla famiglia di Andrea Sempio per spingerne l’uscita di scena dai radar della giustizia nel 2017. E da allora per l’ex aggiunto di Pavia Mario Venditti non c’è pace. L’8 ottobre seguente, riecco la Finanza nella sua abitazione. Stavolta i militari, inviati come la volta precedente dalla Procura di Brescia, cercano indizi per confermare il sospetto che il magistrato sia coinvolto nel malaffare del ‘sistema Pavia’, rendendosi protagonista di una seconda ipotesi c orruttiva e peculato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

