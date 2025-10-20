Il delitto di Garlasco la corruzione e l’ex pm | Su Venditti accuse infondate aspetta solo di farsi interrogare

Ilgiorno.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brescia, 20 ottobre 2025 – Professa la propria innocenza dal 26 settembre. Da quando cioè la Finanza gli è piombata in casa all’alba a caccia di prove per la corruzione di cui, stando all’accusa, si sarebbe macchiato nel caso Garlasco, prendendo soldi dalla famiglia di Andrea Sempio per spingerne l’uscita di scena dai radar della giustizia nel 2017. E da allora per l’ex aggiunto di Pavia Mario Venditti non c’è pace. L’8 ottobre seguente, riecco la Finanza nella sua abitazione. Stavolta i militari, inviati come la volta precedente dalla Procura di Brescia, cercano indizi per confermare il sospetto che il magistrato sia coinvolto nel malaffare del ‘sistema Pavia’, rendendosi protagonista di una seconda ipotesi c orruttiva e peculato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il delitto di garlasco la corruzione e l8217ex pm su venditti accuse infondate aspetta solo di farsi interrogare

© Ilgiorno.it - Il delitto di Garlasco, la corruzione e l’ex pm: “Su Venditti accuse infondate, aspetta solo di farsi interrogare”

News recenti che potrebbero piacerti

delitto garlasco corruzione l8217exIl Dna, le impronte, la villetta: l’autunno caldo del delitto di Garlasco, caso infinito tra mille perizie e altrettante svolte - Il colpo di scena nella relazione consegnata dai Ris di Cagliari, le analisi dell’antropologa Cristina Cattaneo. msn.com scrive

delitto garlasco corruzione l8217exDelitto di Garlasco, accolto ricorso ex pm Venditti/ Corruzione, Riesame annulla perquisizione e sequestro - Delitto di Garlasco, Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso dell'ex pm Venditti contro il decreto di perquisizione e sequestro dei suoi dispositivi ... Come scrive ilsussidiario.net

delitto garlasco corruzione l8217exDelitto di Garlasco, Garofano svela “Io dai carabinieri a ottobre”/ “Consulenza Linarello? Vi spiego” - Il delitto di Garlasco a Quarto Grado con le parole dell'ex consulente di Andrea Sempio, il generale Garofano: ecco che cosa ha detto ... Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Delitto Garlasco Corruzione L8217ex