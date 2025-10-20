Il datore di lavoro | Raffaele era vicino alla pensione ingiusto morire così

Parla il proprietario di Jimmy travel di Firenze, per il quale lavorava l’uomo morto. “L’autista è riuscito ad evitare danni più gravi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il datore di lavoro: “Raffaele era vicino alla pensione, ingiusto morire così”

Il suo primo datore di lavoro oggi è molto orgoglioso di lei - facebook.com Vai su Facebook

Datore lavoro, l'assunzione del ruolo Responsabile del servizio di prevenzione e protezione cancella le deleghe di funzioni rilasciate ? https://reteambiente.it/news/62235/ - X Vai su X

Stefano Bottaro muore schiacciato da un muletto, il datore di lavoro: «Non doveva caricare quel camion, non era compito suo» - Ancora cinque minuti, il tempo di eseguire una manovra di retromarcia per avvicinarsi al piano di scarico e ... ilgazzettino.it scrive

Licenziati dall’algoritmo: "Il datore spieghi perché" - IL MESSAGGIO è arrivato sullo schermo alle 8:42 del mattino: "Il tuo rapporto di lavoro termina oggi". Secondo quotidiano.net

Trovato morto a 21 anni in un sacco a Spoleto, il ricordo del datore di lavoro di Obi: “Gentile e corretto” - il ricordo del datore di lavoro di Bala Sagor, detto Obi, il 21enne del Bangladesh ucciso e fatto a pezzi a Spoleto: “Era una persona dall’animo buono, sempre gentile e corretto”. Riporta fanpage.it