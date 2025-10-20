Il Ct Maglie batte il Ct Eur Roma e si porta al secondo posto in classifica
MAGLIE – Ct Maglie Mastroleo Auto conclude il girone di andata del campionato di Serie A2 maschile con una vittoria fondamentale che proietta la squadra al secondo posto in classifica, a pari punti con l’Amp Pavia. L’importante successo è arrivato tra le mura amiche contro i capitolini del Ct Eur. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
