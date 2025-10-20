Il cortile della scuola d'infanzia a Chiaia occupato da estranei con i sacchi a pelo | Ci dormono da mesi
Occupato da estranei il cortile della scuola Carlo Poerio a Chiaia. Altri 5 istituti occupati da famiglie povere o sfollati a Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
