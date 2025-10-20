Il cordoglio per la scomparsa di Edoardo Menichelli | Saggezza e sensibilità lo hanno reso un punto di riferimento per tutti
ANCONA - La scomparsa di Edoardo Menichelli, vescovo dell'Arcidiocesi di Ancona e Osimo dal 2004 al 2016 prima e Cardinale poi, ha scosso in profondità tutti coloro che hanno avuto la fortuna di poterlo conoscere e vedere all'opera durante il suo lungo periodo trascorso ad Ancona e nelle Marche. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DII PIERINA BISON, STORICA SINDACALISTA A titolo personale e a nome dell'amministrazione comunale di Mira, esprimo i sensi del più partecipe cordoglio per la scomparsa di Pierina Bison, per molti anni sinda - facebook.com Vai su Facebook
Sogei si unisce al cordoglio per la tragica scomparsa dei tre militari dei @_Carabinieri_. Vicini al Comandante Generale, Gen. Salvatore Luongo, e a tutti coloro che servono il Paese con coraggio. - X Vai su X
E' morto il Cardinale Edoardo Menichelli - Cordoglio, anche in Abruzzo, per la scomparsa del Cardinale emerito Edoardo Menichelli, per dieci anni, dal '94 al 2004, Arcivescovo di Chieti- Si legge su rainews.it
Addio al cardinale Edoardo Menichelli - Il sindaco di San Severino Marche: "La sua umiltà, il suo sorriso e la sua profonda saggezza resteranno un patrimonio spirituale inestimabile per tutti noi" La Città di San Severino Marche è in lutto ... Da youtvrs.it
Card. Edoardo Menichelli: morto a 86 anni il porporato, malato da tempo. Il cordoglio di mons. Spina (Ancona) e mons. Massara (Camerino) - “Eleviamo al buon Dio, ricco di misericordia, la nostra preghiera perché accolga la sua bella anima in paradiso”. Come scrive agensir.it