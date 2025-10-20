Il cordoglio di tutto l' Abruzzo per la morte del cardinale Menichelli | Pastore che ha lasciato un segno indelebile

Un lutto che colpisce l'intera provincia di Chieti, e non solo, quello per la morte di Edoardo Menichelli, arcivescovo della diocesi di Chieti-Vasto dal 1994 al 2004 e cardinale dal 2015, che si è spento nella mattinata di lunedì 20 ottobre, all'età di 86 anni.Cordoglio arriva. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

