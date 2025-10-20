Il cordoglio di Meloni e La Russa per l' autista ucciso Violenza inaccettabile e folle

Sconcerto e dolore per la tragedia avvenuta al termine della partita di basket di Serie A2 tra la RSR Sebastiani Rieti e l'Estra Pistoia. Raffaele Marianella, autista del pullman che trasportava i tifosi toscani, è rimasto ucciso lungo la superstrada Rieti-Terni dopo un assalto al mezzo. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni tifosi avrebbero lanciato pietre e oggetti contundenti, tra cui un mattone che avrebbe colpito mortalmente la vittima.     La premier Giorgia Meloni ha espresso il proprio dolore e la propria indignazione per l'accaduto. “Una notizia terribile che lascia senza parole. L'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza inaccettabile e folle. 🔗 Leggi su Iltempo.it

