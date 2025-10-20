Il coraggio di Leao la forza del Milan E Allegri guarda da lassù le altre che fanno le coppe

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I rossoneri non erano primi da soli dal 2023-24, Leao si sblocca a San Siro dopo 512 giorni: Max aspetta il Pisa mentre Inter e Napoli si sfiancano in Europa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il coraggio di Leao, la forza del Milan. E Allegri guarda da lassù le altre che fanno le coppe

