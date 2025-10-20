Il Consiglio di Stato conferma il divieto di legare le bici a pali recinzioni e altre strutture pubbliche

Ilpescara.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 73532025 deposi­tata il 17 settembre scorso, ha confermato la legittimità dei regolamenti comunali che vietano di legare biciclette e motocicli a pali, cancellate o altre strutture pubbliche non destinate al parcheg­gio. Probabile che rientrino nella. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

