Il Consiglio di Stato conferma il divieto di legare le bici a pali recinzioni e altre strutture pubbliche
Il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 73532025 depositata il 17 settembre scorso, ha confermato la legittimità dei regolamenti comunali che vietano di legare biciclette e motocicli a pali, cancellate o altre strutture pubbliche non destinate al parcheggio. Probabile che rientrino nella. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
