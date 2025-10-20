Il concerto di Lady Gaga al Forum | scenografie e abiti mozzafiato dediche speciali spettatori vip

Milano, 20 ottobre 2025 – Un concerto che è anche un’opera pop che è anche una sfilata di moda che è anche una scorribanda fra citazioni cinematografiche e teatrali. Lo show matrioska di Lady Gaga ha fatto impazzire il pubblico nella prima delle sue due date milanesi sold-out del “Mayhem Ball Tour" all’Unipol Forum. Sugli spalti anche numerosi vip, fan della regina dark del pop internazionale e “colleghi” italiani che a lei si sono ispirati nelle diverse fasi della loro carriera. Lo spettacolo. Durata due ore e mezza (con inizio in leggero ritardo, ma alle stelle si può perdonare), diviso in quattro atti e con tanto di scenografia ispirata a un teatro d'opera su cui si affacciano balconi e palchi dove si muovono la band e 22 ballerini, il live con cui Lady Gaga è tornata a Milano dopo sette anni di assenza, celebra il suo settimo album, “Mayhem”, a lungo in vetta alle classifiche anche grazie alla collaborazione da record con Bruno Mars per "Die With a Smile". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

