Il Comune restaura il Palco della Musica progetto da 220mila euro
La Spezia, 20 ottobre 2025 - Approvato dal Comune il progetto esecutivo per il restauro e il risanamento conservativo del Palco della Musica, situato nel cuore del Boschetto, la porzione più storica dei Giardini Pubblici cittadini. L’intervento è finanziato interamente con risorse comunali per un importo complessivo di 220.000 euro. Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Il restauro del Palco della Musica non è solo un’azione di tutela del patrimonio, ma un investimento sulla qualità dello spazio pubblico e sulla sua funzione sociale. Grazie alle risorse comunali e a un progetto rispettoso del valore storico dell’opera, il palco tornerà pienamente fruibile, sicuro e attrezzato per ospitare eventi e spettacoli, restituendo alla città un luogo di bellezza, di memoria e di comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
