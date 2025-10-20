Il comune pianta 400 nuovi alberi | interventi in centro e nelle periferie

Cataniatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso gli interventi di ripristino di strade e viali alberati attraverso nuove piantumazioni e la sostituzione degli alberi morti nell’ambito di un’opera di riqualificazione del verde urbano che interessa sia il centro città sia le periferieNel complesso saranno messe a dimora oltre 400. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

comune pianta 400 nuoviCatania, il Comune pianta 400 nuovi alberi in centro e in zone periferiche - L'amministrazione comunale etnea annuncia di volere ripristinare viali alberati e assi stradali, restituendo decoro e continuità paesaggistica. Scrive lasicilia.it

Un nuovo bosco urbano a ridosso dell’autostrada: il Comune pianta 1000 nuovi alberi fotogallery - Contribuire alla rinaturalizzazione dei territori urbani, contrastare i cambiamenti climatici, migliorare la qualità dell’aria e arricchire l’ambiente urbano creando nuovi spazi verdi a ... Riporta bergamonews.it

Il maxi piano del Comune sul verde: "Pianteremo 700 nuovi alberi" - Legambiente e Italia Nostra attaccano il Comune di Firenze per la gestione del patrimonio arboreo, per i tagli delle piante e per la programmazione del verde. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Comune Pianta 400 Nuovi