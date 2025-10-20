Il comune pianta 400 nuovi alberi | interventi in centro e nelle periferie
Sono in corso gli interventi di ripristino di strade e viali alberati attraverso nuove piantumazioni e la sostituzione degli alberi morti nell’ambito di un’opera di riqualificazione del verde urbano che interessa sia il centro città sia le periferieNel complesso saranno messe a dimora oltre 400. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Questa mattina, arriva in Comune un bellissimo messaggio di pace! Quattro anni fa, il nostro piccolo concittadino riceveva dal Comune una pianta d’ulivo quale segno di benevenuto nella nostra comunità. Esattamente quattro anni dopo, Samuele raccoglie i fr - facebook.com Vai su Facebook
Catania, il Comune pianta 400 nuovi alberi in centro e in zone periferiche - L'amministrazione comunale etnea annuncia di volere ripristinare viali alberati e assi stradali, restituendo decoro e continuità paesaggistica. Scrive lasicilia.it
Un nuovo bosco urbano a ridosso dell’autostrada: il Comune pianta 1000 nuovi alberi fotogallery - Contribuire alla rinaturalizzazione dei territori urbani, contrastare i cambiamenti climatici, migliorare la qualità dell’aria e arricchire l’ambiente urbano creando nuovi spazi verdi a ... Riporta bergamonews.it
Il maxi piano del Comune sul verde: "Pianteremo 700 nuovi alberi" - Legambiente e Italia Nostra attaccano il Comune di Firenze per la gestione del patrimonio arboreo, per i tagli delle piante e per la programmazione del verde. Riporta lanazione.it