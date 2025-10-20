Il Comune di Vasanello VT contro le truffe | il CNDDU loda l' iniziativa

Il CNDDU attraverso il comunicato stampa appresso pubblicato elogia il Comune di Vasanello (VT) per la campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani. In un contesto di aumento dei reati (oltre 28.000 nel 2024), l'ascolto dei cittadini e la vicinanza, come dimostrato dall'amministrazione locale, diventano strumenti fondamentali di tutela.Vasanello in provincia di Viterbo, esempio di civiltà: il CNDDU sostiene la campagna contro le truffe agli anziani e promuove il ruolo attivo della scuola nella prevenzione della violenzaIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda ammirazione per l’impegno del Comune di Vasanello (VT) e del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) Viterbo nella campagna di sensibilizzazione contro le truffe ai danni degli anziani e delle persone fragili. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

