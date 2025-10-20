Il Comune aiuta chi non riesce a pagare l' affitto e rischia lo sfratto
È stato approvato dalla Giunta comunale di Pordenone lo schema di bando per l’erogazione dei contributi a favore degli inquilini morosi incolpevoli, ovvero quelle persone che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, non riescono più a sostenere il pagamento dell’affitto e si trovano. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
