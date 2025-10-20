Il commento di paolo brogi Cinismo fortuna e una precisa identità Questo Siena vince da grande squadra
Avanti tutta! Altri tre punti pesanti da aggiungere alla classifica del Siena capolista e adesso devono cominciare a preoccuparsi gli altri. Sì perché la sensazione è che chi affronta la Robur lo faccia con un certo timore, consapevole di doversi chiudere in difesa, di soffrire e magari di accontentarsi di non prenderle. La banda Bellazzini ha un’identità precisa e riconoscibile, sa essere cinica quando conta e almeno fino ad ora può contare su una difesa da applausi che non concede niente o quasi. Appena due reti subite in otto partite, senza dimenticare che la prima è il clamoroso autogol della prima giornata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
