Il Colpo al Louvre | otto gioielli della Corona in fuga corsa contro il tempo per evitare lo smantellamento

Otto capolavori di oreficeria imperiale sono scomparsi dal Louvre in sette minuti. Tra diademi, collane e spille appartenute a Eugenia, Maria Luisa e Maria Amelia, il bottino raccoglie migliaia di diamanti, smeraldi e zaffiri del XIX secolo. Mentre Parigi mobilita sessanta investigatori, gli esperti lanciano l'allarme: se non recuperati rapidamente, i gioielli saranno smontati e venduti a pezzi, cancellando per sempre secoli di storia. Il Ministero della Cultura francese ha diffuso l'inventario completo del maltolto: una tiara e una spilla dell'Imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III, ornate rispettivamente da quasi duemila diamanti e oltre 2.

