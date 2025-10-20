Il Colpo al Louvre | otto gioielli della Corona in fuga corsa contro il tempo per evitare lo smantellamento
Otto capolavori di oreficeria imperiale sono scomparsi dal Louvre in sette minuti. Tra diademi, collane e spille appartenute a Eugenia, Maria Luisa e Maria Amelia, il bottino raccoglie migliaia di diamanti, smeraldi e zaffiri del XIX secolo. Mentre Parigi mobilita sessanta investigatori, gli esperti lanciano l’allarme: se non recuperati rapidamente, i gioielli saranno smontati e venduti a pezzi, cancellando per sempre secoli di storia. Il Ministero della Cultura francese ha diffuso l’inventario completo del maltolto: una tiara e una spilla dell’Imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III, ornate rispettivamente da quasi duemila diamanti e oltre 2. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Le immagini dei rapinatori del Louvre in un video della televisione francese: "Un colpo degno di un film" - X Vai su X
E' caccia ai ladri che hanno messo a segno lo spettacolare colpo al #Louvre. Il museo chiuso anche oggi. La Polizia è sulle tracce di 4 malviventi. Polemica sulla sicurezza. Al #Tg2Rai ore 13,00 #20ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Furto al Louvre, trafugati i gioielli di Napoleone. Sette minuti per rubare un secolo di Storia - In quattro, travestiti da operai, hanno trafugato i gioielli dell’Impero. Scrive ilfoglio.it
Furto clamoroso al Louvre: rubati i gioielli di Napoleone. Usato un montacarichi, panico fra i visitatori - Erano in quattro, due nel furgone, due su potenti scooter. Riporta ansa.it
Furto al Louvre, a chi appartenevano in origine i gioielli rubati e quante pietre preziose si sono portati a casa i ladri? - We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... Segnala wired.it