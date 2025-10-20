Il colpo al Louvre è riuscito perché i tesori francesi non sono ben protetti
Il clamoroso furto dei gioielli napoleonici e della Corona di Francia andato in scena domenica mattina al Louvre, il museo più visitato al mondo, è stato definito la “casse du siècle” dalla stampa. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Francia ancora sotto shock per il clamoroso furto di gioielli al #Louvre: “Il colpo del secolo” – titolano i giornali. I ladri sono ancora in fuga, mentre infuriano le polemiche. #Tg1 Alessandra De Stefano - facebook.com Vai su Facebook
#Francia Ieri il colpo del Secolo al #Louvre. In soli 7’ rubati i gioielli di Napoleone. I ladri sono ancora in fuga. Non è la prima volta che il museo parigino, il più visitato nel mondo, finisce nel mirino dei ladri. I precedenti nel servizio di @DanieleMorgera - X Vai su X
Il colpo al Louvre è riuscito perché i tesori francesi non sono ben protetti - Il furto in pieno giorno rivela le falle sistemiche nella sicurezza del museo più visitato al mondo, e riaccende le polemiche sulla gestione del patrimonio culturale in Francia. Scrive ilfoglio.it