Il cloud trema | il blackout di Amazon mette in ginocchio il mondo digitale
Un guasto globale ai server di Amazon Web Services ha paralizzato per ore decine di piattaforme digitali in tutto il mondo, dal gaming ai servizi finanziari, fino alle telecomunicazioni. L’interruzione, la più grave dal caos CrowdStrike del 2024, ha colpito servizi come Snapchat, Fortnite, Instagram, Airbnb e persino enti governativi, lasciando milioni di utenti senza accesso a strumenti essenziali della vita quotidiana. L’episodio si è verificato martedì 21 ottobre 2025, a partire dalle 09:11 GMT, quando Amazon Web Services (AWS) — il braccio cloud del gigante dell’e-commerce — ha iniziato a registrare “tassi di errore significativi” sul suo database DynamoDB, uno dei pilastri infrastrutturali su cui poggiano migliaia di applicazioni web e servizi online. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
