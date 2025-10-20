Il cervello dei pipistrelli nasconde una bussola segreta e funziona senza stelle né Luna

Sull’isola africana di Latham, i ricercatori del Weizmann Institute of Science hanno compiuto un’impresa senza precedenti, registrando per la prima volta nella storia l’attività neurale di mammiferi nel loro ambiente naturale. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Science, ha utilizzato dispositivi miniaturizzati per registrare l’attività cerebrale di pipistrelli della frutta mentre volavano liberamente. La scoperta più sorprendente riguardante questi animali straordinari è relativa alla loro bussola neurale. Ebbene, il sistema che fornisce informazioni per destreggiarsi nei cieli funziona indipendentemente dalla posizione della Luna o delle stelle. 🔗 Leggi su Cultweb.it

